Aggredito e ferito durante una 'spedizione punitiva' a Monopoli: divieto di avvicinamento per un pregiudicato

Avrebbe organizzato una spedizione punitiva nei confronti di un uomo di Monopoli assieme a un complice, per motivi non ancora chiariti: per questa ragione nei confronti di un pregiudicato di Polignano a Mare (Bari) è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento verso la vittima. Le indagini degli agenti del Commissariato di Monopoli erano state avviate dopo l'arrivo, al Pronto Soccorso dell'ospedale cittadino, di una persona con ferite guaribili in 10 giorni. L'inchiesta prosegue per identificare il secondo aggressore.