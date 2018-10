Facevano la spesa 'gratis' e minacciavano i dipendenti di un supermercato: i nomi degli arrestati

Sono quattro le persone arrestate dai Carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sui furti in un supermercato di Triggiano. In manette sono finite due donne e due uomini, accusati di aver fatto la 'spesa gratis', pagando di fatto per pochi alimenti e portando via, nascosti in grosse borse, prodotti alimentari ma anche casalinghi, minacciando anche i dipendenti del negozio affinchè non effettuassero controlli su di loro.

Di seguito i nomi degli arrestati

Giovanni Scotella, 37 anni

Dario Drago, 30 anni,

Teresa Ungredda, 34 anni

Giovanna Fiore, 28 anni