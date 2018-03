Uno spettacolo comico per aiutare Raffaele a curarsi: al Demodé arriva 'La Paranza'

Uno spettacolo comico per raccogliere denaro e regalare una speranza alla famiglia di Raffaele. La sua vita è cambiata a 20 anni, quando un incidente con il motorino gli ha provocato un trauma cerebrale con lesione. Da allora è costretto su una sedie a rotelle, ma il suo stato di salute potrebbe migliorare dopo un percorso di riabilitazione in un centro di Innsbruck, in Austria.

Cure costose, che la solidarietà dei cittadini sta provando in parte a coprire. Tante le iniziative organizzate nelle scorse settimane, tra cui lo spettacolo comico intitolato 'La paranza', che si terrà stasera alle 19 nella discoteca Demodé di Modugno. L'evento, nato da un'idea di diverse associazioni di volontariato - tra cui l'Hbari2003-Volare più in alto -, vedrà la partecipazione di diversi attori baresi, come Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli e Giuseppe Guida.

