Posidonia spiaggiata a Pane e Pomodoro: ancora in azione ruspe ed operatori Amiu

Ruspe nuovamente in azione, questa mattina all'alba, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, per eliminare un deposito di posidonia finita a riva. Si tratta di un ulteriore intervento dopo quello dell'11 ottobre scorso quando venne rimosso un grosso quantitativo di biomassa. I residui sono stati accumulati su una zona interna alla riva, per farle 'sgocciolare': entro mercoledì gli operatori dell'Amiu procederanno con il ritiro.