Da un altro comune a Bari per gettare ingombranti, incastrato dalle telecamere: multa salata per 'pendolare' dei rifiuti

Aveva appena gettato rifiuti ingombranti in una strada di Torre a Mare ma è stato sorpreso dalle telecamere di una pattuglia della Polizia Locale di Bari: è stato così 'pizzicato' uno cittadino proveniente da un altro comune, giunto nel territorio del capoluogo pugliese per buttare buste e altri rifiuti. Per l'uomo è scattata una sanzione da 300 euro oltre al dover provvedere al recupero del materiale smaltito illecitamente.