Prevenzione Coronavirus al Policlinico, prenotazioni e pagamenti vietate agli sportelli del Cup

Stop alle prenotazioni e ai pagamenti agli sportelli del Cup del Policlinico di Bari. La sospensione temporanea delle operazioni di front office al Centro unico delle prenotazioni è stata disposta nell'ambito delle 'Misure per il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19', così da evitare assemblamenti di persone in un unico spazio.

Da lunedì 9 marzo, quindi, le prenotazioni sarà possibile prenotare solo in via telefonica e telematica. Telefonicamente si potrà prenotare da rete fissa o da cellulare al numero 080 5592701 (dal lunedì al venerdì 8.15-18.30). On line, invece, la prenotazione sarà possibile attraverso il portale del Policlinico di Bari, solo se in possesso di ricetta dematerializzata (ricetta bianca), cliccando sulla sezione “servizi on line”, prenotazione ricetta dematerializzata, accedi al servizio.

Per i pagamenti, invece, si potranno effettuare invece ai totem di pagamento automatico siti alla Cassa Cup Centrale, al padiglione di Oculistica e alla reception dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XIII; - su c/c postale n. 768705 intestato ad A.O.U. Policlinico di Bari - servizio di Tesoreria, indicando in causale il nome e cognome ed il numero di prenotazione (in quest’ultimo caso sarà cura dell’Unità Operativa inoltrare al Cup il bollettino per regolarizzare l’avvenuto pagamento) e l’importo della prestazione risultante dal coupon di prenotazione. Per eventuali disdette al numero telefonico 0805594505 (in modalità automatica fruibile h24) o via email a disdettecup@policlinico.ba.it o a questo indirizzo online.

"Il Policlinico di Bari procederà al potenziamento degli operatori telefonici per assicurare la continuità del servizio e contenere eventuali disagi" spiegano dal Policlinico.