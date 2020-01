Uno sportello medico-assistenziale dell'Inps in ospedale: nuovo servizio per i pazienti del Policlinico

Parte lo sportello medico assistenziale dell'Inps per il sostegno ai malati ricoverati presso il Policlinico di Bari. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria, il Comitato consultivo misto del Policlinico e la Direzione regionale Puglia INPS, nell’ambito del progetto 'Inpspertutti', ha preso avvio oggi. Lo sportello sarà aperto nella giornata del martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso lo sportello URP del Policlinico di Bari.

In tal modo gli utenti ricoverati che necessitano di ricevere consulenza in materia di invalidità civile, L. 104/92, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, potranno verificare presso l’infopoint ubicato nell’Urp del Policlinico, quali sono i requisiti e le modalità per presentare le richieste. Il servizio mira a facilitare la comunicazione istituzionale tra Inps e cittadino al fine di superare il senso di lontananza e separatezza nel momento del bisogno, con la volontà di creare un rapporto di fiducia per l’aiuto e il sostegno dell’invalido.