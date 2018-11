Bando per la gestione dello Stadio del Nuoto, accolto ricorso al Tar: Comune condannato a risarcire 46mila euro

La Giunta comunale di Bari ha approvato il debito fuori bilancio per risarcire con circa 46mila euro (più rivalutazione monetaria, interessi e contributo processuale) la società veronese Sport Management, vincitrice di un ricorso al Tar Puglia sulla gara d'appalto per la gestione dello Stadio del Nuoto di Bari. Il bando decennale, indetto nel 2014. era stato vinto da Asd Waterpolo Bari, attuale concessionario. I giudici amministrativi, spiega in una nota Sport Management, avrebbero accertato che "l'ausiliaria della Asd Waterpolo Bari, la Asd Payton non possedeva il requisito di regolarità contributiva e, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara". La sentenza era stata emessa dal Tar nello scorso mese di maggio.

Il provvedimento è stato già approvato dal Consiglio comunale. Da fonti di Palazzo di Città si specifica che la sentenza non mette in discussione la concessione attualmente in vigore, poiché questa istanza è stata respinta dal Tar che invece ha disposto il risarcimento.