Nuovo rivestimento per la vasca olimpionica esterna: completati i lavori allo Stadio del Nuoto

Proseguono gli interventi di manutenzione allo Stadio del Nuoto. In mattinata gli assessori ai Lavori pubblici e allo Sport, Giuseppe Galasso e Pietro Petruzzelli, hanno effettuato un sopralluogo per verificare i lavori sulla vasca olimpionica esterna.

Dopo lo svellimento di tutto il rivestimento interno, è stato pressoché ripristinato il nuovo manto impermeabile con mattonelle di nuova fornitura. Entro domani termineranno gli ultimi interventi di fugatura e sigillatura delle piastrelle a protezione della vasca, mentre mercoledì mattina si comincerà a riempire d’acqua la piscina tramite l’utilizzo di autobotti, operazione necessaria per verificare la tenuta della vasca olimpionica.

La seconda parte dei lavori, che cominceranno a breve per terminare entro la fine della stagione estiva, prevede la manutenzione di alcuni dispositivi della copertura della piscina interna, e in particolare la sostituzione delle scarpe in acciaio (elementi di collegamento fra travi principali e secondarie in legno), ormai deteriorate, della copertura in legno lamellare della piscina interna (da 35 metri). L’importo complessivo degli interventi eseguiti ammonta a 700mila euro.

“Stiamo facendo una corsa contro il tempo per consegnare la vasca esterna completamente riqualificata prima dell’avvio vero e proprio della stagione estiva - ha dichiarato Galasso -. Terminati gli ultimi ritocchi, un collaudatore che ovviamente è già stato individuato dovrà verificare che tutto sia stato effettuato in regola. Lunedì prossimo sarà tutto pronto per le gare giovanili in programma, che prevedono un numero significativo di partecipanti. Naturalmente il nostro obiettivo è quello di consentire la piena funzionalità della struttura e garantirne la totale fruibilità tutti i giorni dell’anno”.

“In settimana, insieme all’assessore Galasso, torneremo a controllare che tutto proceda per il meglio - ha commentato Petruzzelli -. Grazie alla rapidità con cui sono stati portati a termine i lavori, i gestori potranno dare il via alla stagione estiva a partire da lunedì prossimo. Non appena saranno ultimati anche gli interventi sulla copertura della piscina interna, la città di Bari potrà contare su un impianto sportivo di livello qualitativamente elevato, completamente rimesso a nuovo”.