Lavori con 'sorpresa' alla piscina comunale: "Trovato materiale non previsto. Vasca pronta per giugno"

Si allungheranno, seppur di poco, i tempi dei lavori di manutenzione straordinaria della vasca olimpionica esterna dello stadio del Nuoto di Bari: nel corso del cantiere, infatti, sono stati rinvenuti due strati di piastrelle posizionati negli anni e uno di intonaco a creare un allineamento complessivo della parete. Una 'scoperta' imprevista che obbligherà adf effettuare qualche operazione in più: "Per garantire una buona tenuta dell’impermeabilizzazione - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - è quindi necessario rimuovere completamente i rivestimenti preesistenti e agire direttamente sulla struttura in cemento armato per poi poter posizionare le nuove piastrelle, previo ripristino della regolarità della superficie".

"L’incontro con l’impresa appaltatrice e i tecnici comunali - aggiunge Galasso - era finalizzato proprio a fare il punto della situazione e a comprendere come poter rispettare il cronoprogramma fissato ad inizio lavori, fatto salvo un fisiologico allungamento dei tempi. I tecnici comunali hanno già predisposto una perizia che recepisca l’esistenza di questa circostanza del tutto imprevista e che sarà inviata all’azienda nei prossimi giorni ma, nel frattempo, gli interventi proseguiranno regolarmente, così come ci è stato assicurato durante il sopralluogo, proprio per conseguire l’obiettivo di riaprire l’impianto per la stagione estiva e riconsegnare alla città la vasca esterna, completamente ristrutturata, entro il mese di giugno”. Il cantiere, da 700mila euro, prevederà anche la riqualificazione della copertura in legno lamellare della piscina interna, i cui lavori dovrebbero essere effettuati in estate, quando la vasca è chiusa.