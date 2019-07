Gestione quinquennale dello stadio San Nicola, il Comune dice sì alla Ssc Bari: non solo partite, anche eventi culturali e sociali

E' stata accettata dalla Commissione valutatrice la proposta della Ssc Bari per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola. Ad ufficializzarlo è il Comune rendendo noto l'esito della procedura d'evidenza pubblica. La proposta riguarda l'utilizzo dell'astronave firmata Renzo Piano per le attività agonistiche della prima squadra e altre riferite a servizi per il pubblico, con l'obiettivo di rendere il San Nicola un impianto funzionante non solo durante partite e allenamenti.

Eventi culturali, tour dello stadio e miglioramento degli impianti video

Nel dettaglio, il progetto presentato dal sodalizio biancorosso contiene anche numerose iniziative per far crescere la cultura dello sport, con percorsi di formazione sull'etica rivolti ai ragazzi di età scolare, incontri con professionisti quali medici dello sport, nutrizionisti, preparatori atletici, arbitri di calcio, organi federali, psicologi e progetti, già avviati, che puntano alla promozione dello sport per tutti. Previsto anche il progetto 'Quarta categoria' in collaborazione con Figc ed enti di promozione sportiva, dedicato a calciatori “speciali” che manifestano deficit di natura cognitiva. Nella proposta è anche ipotizzata una collaborazione con la società sportiva di calcio femminile ASD Pink Bari. Infine, la Ssc Bari intende organizzare eventi culturali, sociali e ricreativi come attività benefiche, convegni, mostre, tour nello stadio e visite guidate all’impianto per gruppi organizzati, oltre all’allestimento, in uno dei locali dello Stadio San Nicola, di uno spazio che ospiterà il Museo storico fotografico dello Stadio San Nicola e i cimeli delle squadre del Bari. Il club si occuperà della manutenzione ordinaria dell'impianto, dell'implementazione del sistema di videosorveglianza attivo 24 ore al giorno e un'attenzione particolare alla raccolta differenziata