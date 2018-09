Stop alla vendita di lattine e bottiglie di vetro dentro e fuori il San Nicola: si comincia da Bari-Bitonto

Stop alla vendita di lattine e bottiglie in vetro, oppure in plastica munite di tappo all'interno dello stadio San Nicola, all'esterno e nel raggio di 500 metri dlall'impianto sportivo, in occasione delle partite del Bari calcio, a cominciare dall'incontro di stasera con il Bitonto, valevole per la Coppa Italia di Serie D. Lo specifica il Comune, dopo l'emissione di un'apposita ordinanza: i divieti sarnano validi fino a due ore prima dell'inizio dell'incontro-evento, fino ad un ora dopo la fine. I trasgressori riceveranno multe, mentre per i commercianti responsabili del reato, riceveranno una sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi.