Nessun campionato in trasferta, dal Comune sì all'Fc Bari per utilizzare il San Nicola

Scongiurato il 'pericolo' di un campionato totalmente in trasferta per la Fc Bari: il Comune, infatti, ha inviato una lettera alla società biancorossa, con la quale si autorizza l'utilizzo dello stadio San Nicola per le partite della prossima stagione di serie B. Entro domani, infatti, il club di via Torrebella dovrà ufficializzare alla Lega cadetta la sede dell'impianto con cui disputerà i match casalinghi. nei giorni scorsi il patron Giancaspro aveva inviato una lettera al sindaco di Foggia per chiedere, eventualmente, di poter adoperare lo 'Zaccheria', ottenendo il sì da Palazzo di Città a cui è seguito il no della Prefettura dauna, per motivi d'ordine pubblico.

Verso la deadline del 30 giugno

La questione, dunque, è risolta, almeno per il momento: il 30 giugno, infatti, scadrà la terza proroga della concessione dell'Astronave in favore del club barese. L'orientamento dal Comune di Bari sarebbe quello di non autorizzare ulteriori prolungamenti ma di andare avanti verso una nuova concessione pluriennale, per mettere fine a una vicenda durata da troppe stagioni. Al momento però, ogni certezza appare prematura.