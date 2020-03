"Baresi conigli, vi aspettiamo": manifesti con insulti e minacce per i tifosi biancorossi fuori dallo stadio San Nicola

"Noi non siamo leccesi... Barese Coniglio!!! Grazie per l'avviso... vi aspettiamo m****!!!": poche brevi frasi scritte su alcuni manifesti affissi in varie zone esterne e adiacenti allo stadio San Nicola di Bari. Ignoti hanno attaccato i fogli (su cui vi sono anche non meglio precisate foto di veicoli danneggiati) sul box accrediti e biglietteria ma anche su cartelli e cancellate. I manifesti sono stati tolti.

Le due date citate nel manifesto fanno riferimento a due aggressioni subite dai supporter baresi, lo scorso anno, mentre si recavano in trasferta per il Campionato di Serie D: nel primo caso, il 20 gennaio 2019, nelle vicinanze di Nova Siri (Matera), un pullman di sostenitori biancorossi che si recava in Calabria fu assaltato con sassi lungo la Statale 106 Jonica. Alcune settimane dopo, il 25 marzo, un episodio analogo nei confronti di un altro bus pieno di tifosi baresi, nelle vicinanze di Chiatona, in provincia di Taranto.