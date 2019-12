Nuovo look per lo stadio San Nicola, 168 offerte per il bando dei nuovi seggiolini: "Saranno biancorossi"

Ben 168 aziende hanno inviato la loro proposta per il bando di sostituzione di circa 20mila seggiolini dello stadio San Nicola di Bari. La gara, bandita dal Comune, è scaduta lo scorso 6 dicembre e in questi giorni gli uffici valuteranno tutte le offerte per poi stabilire la ditta vincitrice.

I cantieri dovrebbero cominciare a gennaio e prevederanno la riseggiolatura din tutta la Tribuna Est, del Settore Ospiti e della Tribuna Ovest superiore, con l'integrazione, utilizzando i seggiolini sostituiti, di altre sedute mancanti nelle curve: "I nuovi sedili - ha spiegato a BariToday l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - saranno biancorossi ma per ora non sappiamo la disposizione". Il costo dei lavori sarà di circa 691mila euro