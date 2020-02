Nuovi seggiolini al San Nicola anche in Curva e Tribuna Ovest inferiore: c'è il sì del Comune, stanziati 3 milioni

Passo in avanti per i lavori di riqualificazione dei seggiolini dello stadio San Nicola: la Giunta comunale di Bari ha infatti approvato il progetto preliminare per completare la sostituzione delle sedute, includendo le due Curve (per la sud è escluso il settore ospiti), la Tribuna Ovest inferiore (compresa la Tribuna d'onore) e la Tribuna stampa, nonché la risistelazione delle gradinate.

Gli interventi sono stati inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 ed è prevista una somma da 3 milioni di euro. Prosegue, intanto, la parte dei lavori riguardante la prima 'tranche' dell'intervento, attualmente in corso nella Tribuna Est superiore, dove è stata completata la riseggiolatura. Dalla prossima settimana, con ogni probabilità, si potrà cominciare con gli interventi nella Tribuna est inferiore. A aprile, invece, sarà la volta della Tribuna Ovest superiore.