Stadio San Nicola tra incuria e nuovo inizio, il sopralluogo dei consiglieri comunali: "Impianto in abbandono"

Una passeggiata sulle tribune, nello sky box della Ovest, ma anche nell'area stampa e nel cuore dello stadio, per verificare lo stato di manutenzione a pochi giorni dal debutto interno di Serie D della nuova Ssc Bari contro la Sancataldese. Nei mesi scorsi le vicende attorno alla mancata iscrizione della vecchia Fc Bari al campionato di Serie B avevano provocato un terremoto sportivo ( e non solo) in città, e lo stadio ne aveva risentito. Solo da poche settimane l'impianto è stato reso nella disponibilità della nuova società, anche in virtù della concessione da parte del Comune. Si è così potuto mettere in atto i primi interventi, come ad esempio il rifacimento del manto erboso, ormai pronto per la nuova stagione. Nel pomeriggio è prevista la consegna ufficiale da parte del sindaco Decaro delle chiavi al presidente Luigi De Laurentiis.

Il sopralluogo dei consiglieri comunali

In mattinata vi è stato invece un sopralluogo della Commissione Trasparenza del Comune di Bari con i consiglieri Irma Melini (Misto), Giuseppe Muolo (Pd), Pasquale Finocchio (Misto), Sabino Mangano (M5S), Filippo Melchiorre (Fratelli D'Italia), e Giuseppe Carrieri (BaRiNasce) che hanno visionato varie zone dell'impianto, a cominciare dalla Tribuna Ovest: i seggiolini dell'area vip appaiono in pessime condizioni, così come la parte dedicata alla stampa e alcune zone interne. Tra gli interventi eseguiti, riferiscono i consiglieri, il ripristino di docce e soffioni negli spogliatoi degli atleti: "E' uno stadio abbandonato a se stesso - spiega Melini -. La colpa, a mio avviso, è dell'amministrazione comunale. Ho inviato più volte lettere ada Anac e Corte dei Conti per fare chiarezza sulla questione. Al momento non si sa neppure l'ammontare dei lavori necessari per la riqualificazione. Chi ci va a perdere sono i cittadini baresi visto che il San Nicola è la più grande opera pubblica della città".

Dello stesso avviso anche Carrieri: "Manto erboso, spogliatoi e zona uffici, sono stati oggetto di un lungo lavoro di pulizia e messa in ordine da parte della Multiservizi e di alcune aziende private con rilevanti costi a carico del Comune di Bari e quindi della Città. Importanti - rimarca - invece sono le persistenti criticità della struttura che, poche settimane di manutenzione, non possono certo ripristinare dopo anni di totale e completo abbandono. La nostra preoccupazione principale è la sicurezza dei tifosi, che dovrebbero assistere in tranquillità a una partita di calcio. Ecco perchè da tempo abbiamo chiesto e chiediamo che gli oneri della manutenzione straordinaria siano a carico del Comune di Bari, che può senz'altro intercettare e attivare finanziamenti statali e/o europei. Il più grande impianto sportivo pugliese ha bisogno infatti di investimenti importanti, per fermare il degrado".