Rinvenute due persone con disagio psichico in stazione centrale: soccorse da Polfer e 118

La Polizia Ferroviaria di Bari ha rintracciato, nella Stazione Centrale di Bari, in due episodi distinti, altrettante persone con disagio psichico, allontanatesi dalle loro abitazioni. Nel primo caso, gli agenti, tramite la segnalazione di un capotreno, hanno rinvenuto una donna originaria della provincia di Foggia, in stato confusionale. La Polfer, dopo aver instaurato un dialogo con la donna, è riuscita a contattare la famiglia, da cui si era allontanata eludendo il controllo. In un altra circostanza, un uomo affetto da “disturbo schizofrenico cronico", andato momanteanemaente via di casa, minacciava il suicidio: gli agenti hanno quindi allertato il 118. Gli operatori hanno quindi soccorso la persona, ricoverandola in presidio psichiatrico.