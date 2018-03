"Stalking e lesioni personali", chiesto il rinvio a giudizio per il consigliere di Stato Bellomo

La Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Bellomo, consigliere di Stato destituito, e Davide Nalin, pm di Rovigo sospeso dal ruolo. Le accuse, formulate nella richiesta a firma dei pm Roberto Fontana ed Emilio Pisante, sono di stalking e lesioni personali gravi.

Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia di una 32enne piacentina che si era rivolta alla magistratura, dopo un esposto del padre, per denunciare il comportamento durante la partecipazione alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'. In particolare, il magistrato barese è accausato di aver imposto alle sue allieve vincoli di natura personale, come 'l'obbligo' di tacchi alti e minigonna.