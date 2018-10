Stalkerizza la ex, le spegne la sigaretta sul braccio e devasta la sua casa: arrestato 44enne

Sarebbe stata vessata per mesi con pedinamenti e appostamenti, subendo anche un'aggressione sul posto di lavoro con tanto di sigaretta spenta sul braccio: è l'incubo vissuto da una donna di Mola di Bari, terminato con l'arresto dell'ex, un 44enne del posto, accusato di atti persecutori, furto e danneggiamento. La donna aveva avuto un figlio dal 44enne che avrebbe stalkerata fino a giungere sotto la sua casa durante la sua assenza.

Distrugge casa e anche l'auto della suocera

L'uomo, dopo aver forzato la porta d'ingresso, avrebbe saccheggiato l'abitazione portando via elettrodomestici, biancheria e quant'altro, devastando cucina e camera da letto, distruggendo mobili e urinando sulle pareti. Infine, non ancora soddisfatto, ha anche danneggiato con una mazza la carrozzeria dell’auto dell’ex suocera che era parcheggiata nel piazzale antistante. L'intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare il 44enne, già noto alle Forze dell'Ordine, finito ai domiciliari in attesa di giudizio.