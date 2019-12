Cadono calcinacci da un ponte, disagi sulla Statale 16 tra Palese e Fesca: sul posto i Vigili del Fuoco

E' rimasta chiusa al traffico per meno di mezz'ora la Statale 16 tra gli svincoli di Palese e Fesca, a Bari, per la caduta di calcinacci da un ponte. Non si registrano danni alle persone o ai veicoli in transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e la Polizia locale. La circolazione, in direzione sud, è poi stata riaperta attorno alle 13.30.