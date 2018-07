Lavori sulla statale 16: traffico bloccato e code in direzione sud

Traffico in tilt e code di circa tre chilometri sulla statale 16 in direzione sud, nel tratto tra Carbonara e Poggiofranco. A creare i rallentamenti, come già avvenuto nei giorni scorsi, la presenza di lavori per il rifacimento dell'asfalto. Le operazioni di smantellamento del cantiere notturno hanno avuto ripercussioni sul traffico mattutino, con la formazione di code.