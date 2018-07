In auto verso il mare: traffico intenso e rallentamenti sulla statale 16

In coda sulla statale 16 per raggiungere le località di mare. Come da copione, in questa calda domenica di luglio, sono tanti i baresi che hanno scelto di spostarsi vero sud per raggiungere le località costiere e trascorrere una giornata al mare. Inevitabili code e rallentamenti sulla carreggiata in direzione sud, a causa del traffico intenso.

Al momento la polizia stradale non segnala incidenti, ma risultano comunque dei tratti particolarmente congestionati a causa del traffico in aumento: in particolare, rallentamenti si registrano a partire da Japigia e nel tratto verso Mola, Polignano e Monopoli.