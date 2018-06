Weekend di gite al mare, traffico intenso sulla statale 16

Traffico intenso e rallentamenti a tratti sulla statale 16 in direzione sud. Come prevedibile, in tanti approfittando del bel tempo e della giornata di festa hanno scelto di spostarsi verso le località costiere per una giornata in gita al mare o un weekend fuori porta.

Sulla statale 16 si registra traffico in intenso, in particolare nel tratto tra Torre a Mare e mola in direzione sud, ma dalla polizia stradale non sono segnalate particolari criticità legate a incidenti o altri disagi.