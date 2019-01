Con il carico di hashish sulla statale 16: arrestato 37enne

Viaggiava a velocità sostenuta sulla statale 16, in direzione sud, quando, all'altezza di Trani, si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo.

L'esitazione nel fermarsi e il nervosismo mostrato dal conducente, hanno però indotto i militari ad approfondire le verifiche. L'uomo, un 37enne originario di Mesagne, nel Brindisino, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una bottiglietta in plastica contenente 20 ml di metadone. Il controllo è stato quindi esteso al veicolo, consentendo di individuare un’intercapedine nel parafango posteriore sinistro. Smontato il parafango, sono saltati fuori due pacchi avvolti con nastro adesivo contenenti venti panetti di hashish per un peso complessivo di 2 kg.

Il 37enne, che aveva già avuto precedenti con la Giustizia per spaccio di grossi quantitativi di droga, è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, condotto in carcere.