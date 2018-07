Statale 96 a quattro corsie, il ministro Lezzi in visita ai cantieri. Anas: "Fine lavori a inizio 2019"

Saranno completati "entro i primi mesi del 2019" i lavori di ammodernamento a quattro corsie dell'itinerario interregionale Bari-Altamura-Matera. Ad annunciarlo è Anas, il cui amministratore delegato, Gianni Vittorio Armani, ha accompagnato ieri il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in un sopralluogo sui cantieri della statale 96 'Barese', tra la Puglia e la Basilicata.

Gli interventi in corso nel Barese

I lavori attualmente in corso - spiega Anas in una nota - riguardano due nuovi tratti. Il primo tratto va dalla fine della variante di Toritto a Modugno (tra il km 105,705 ed il km 114,750), compresa la variante di Palo del Colle, ha un valore di circa 110 milioni di euro e sarà ultimato entro la fine di quest’anno. Il secondo tratto è compreso tra i km 85,000 e 81,300, e va dall’inizio della variante di Altamura all’innesto con la statale 99 “di Matera”, già interamente ammodernata ed aperta al traffico a quattro corsie dal 2010. Il completamento delle restanti attività, del valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, è previsto - - annuncia Anas entro i primi mesi del 2019.

Lezzi: "Ripresa dei lavori segnale positivo"

Il ministro Lezzi ha definito la ripresa dei lavori nel tratto terminale della tangenziale di Altamura lungo la statale 96 "un segnale positivo per potenziare la viabilità di collegamento in vista di Matera Capitale europea della cultura 2019". "E' un'opera - ha evidenziato il ministro, riferendosi al tronco che si innesterà alla statale 99 Altamura-Matera - già pronta al 50 per cento, che ha incontrato delle difficoltà". "I lavori - ha precisato Lezzi - sono ripresi proprio oggi con la soluzione di un problema tecnico con la rete dell'acquedotto. E quindi si va avanti".

Gli altri interventi Anas in Basilicata

Al Ministro Lezzi - riferisce la nota Anas - è stato illustrato anche l’intervento sulla statale 655 “Bradanica” in Basilicata, che, una volta completata, garantirà il collegamento con le strade statali 96, 96/bis, 93 “Appulo Lucana”, 658 “Potenza-Melfi” e le autostrada A16 “Napoli-Canosa” a Candela ed A14 “Bologna-Taranto”, in provincia di Foggia. Già dallo scorso aprile Anas ha aperto al traffico oltre 8 km di nuova infrastruttura nell’ambito dei lavori del 1° tronco-1° lotto della Martella, dallo svincolo provvisorio per la strada provinciale Timmari-Santa Chiara allo svincolo di Matera Centro. Sui restanti 3,5 km è in corso la redazione di una perizia di variante resasi necessaria a causa di problematiche tecniche emerse durante lo svolgimento dei lavori, tra cui un movimento franoso in corrispondenza del km 143,300 e la necessità di eseguire un più vasto ed articolato consolidamento delle fondazioni del viadotto Santo Stefano. Sempre nell’ambito dei collegamenti tra Puglia e Basilicata, rientra il “Collegamento Mediano Murgia-Pollino”, inserito nel Piano Nazionale per il Sud, per uno sviluppo di circa 160 km. Nel contratto di programma Anas 2016-2020 sono previsti due tratti di questo itinerario: la nuova tangenziale esterna di Matera e il potenziamento del collegamento Gioia del Colle (A14) – Matera, per i quali è stato redatto il progetto preliminare e, in seguito ad osservazioni degli enti locali, ora sono in corso incontri volti ad individuare il corridoio lungo il quale sviluppare il tracciato del nuovo collegamento. A questi due interventi si aggiunge, infine, il collegamento “Matera-Ferrandina” (2° stralcio del secondo tratto), per il quale è previsto un lavoro di restyling della sede stradale esistente.



