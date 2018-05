La statua di San Nicola sfila sotto l'arco, cavo spezza il Pastorale. Tra fede e superstizione c'è chi si gioca i numeri

Un cavo elettrico inopportunamente collocato sotto l'arco d'accesso a piazza Odegitria, la statua di San Nicola che in quel momento passa in processione e il pastorale del Patrono che si spezza: l'incredibile episodio è avvenuto ieri davanti a una folla di fedeli rimasta decisamente perplessa. Il bastone è stato prontamente sostituito dagli organizzatori. Poteva andare decisamente peggio. Il filo metallico, posizionato per fornire energia elettrica alle luminarie, avrebbe potuto anche recidere l'aureola o anche la testa della statua del Patrono.

I numeri al lotto del 'fattaccio'

Nel frattempo, a Bari Vecchia, l'episodio ha colpito un po' tutti, scatenando la fantasia popolare. C'è chi, infatti, si sta giocando i numeri del curioso avvenimento: "Il 6 simboleggia San Nicola, il 20 la Festa e il 90 il popolo" spiega Michele Fanelli, presidente del circolo 'Acli Dalfino' che ha sede proprio a pochi passi da dove è avvenuto il 'fattaccio'. Per completare la quaterna manca il numero del bastone. La ruota su cui puntare? Ovviamente vien da sé.