Tenta di lanciarsi sui binari in stazione a Bari, donna salvata dagli agenti della Polfer

Era decisa a togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Per fortuna, gli agenti della Polfer in servizio in stazione a Bari si sono accorti di lei: una donna, in tenuta ginnica, notata mentre si dirigeva a passo spedito verso i binari dall’ingresso di Corso Italia, oltrepassando le transenne metalliche poste a protezione di un cantiere ove sono in corso lavori di ampliamento e riqualificazione, convinta di sottrarsi ai controlli capillari dei poliziotti.

I poliziotti l'hanno subito seguita, mentre dalla Centrale Operativa Compartimentale è partita la chiamata di “riduzione di velocità” per i treni in transito.

Negli Uffici di Polizia la donna, in stato confusionale, la donna ha ribadito in maniera ossessiva gli intenti suicidi e, pertanto, oltre ad avvisare i familiari, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di personale del 118. Il medico, intervenuto sul posto, considerate le condizioni psicofisiche della signora, l’ha convinta a seguirlo in ospedale per gli ulteriori accertamenti.