Tentavano di passare la dogana con 60mila sterline non dichiarate: fermati al porto

Non avevano dichiarato valuta di poco superiore alle 60mila sterline, ma sono stati fermati poco prima di lasciare il porto di Bari. I trasgressori sono due albanesi che provenivano dal Regno Unito ed erano in partenza per l'Albania. A scoprirli sono stati i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Bari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza.

I due si sono avvalsi della facoltà di estinguere la violazione con 'l'oblazione', che per legge impone il pagamento immediato di una sanzione commisurata alla cifra non dichiarata, che in questo caso si aggirava sui 6mila euro.