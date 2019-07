Terreno abbandonato e incendiato a San Girolamo, la denuncia dell'associazione Sos Città: "Situazione precaria"

Sterpaglie bruciate per un incendio, ma anche rifiuti, insetti e cattivi odori: è lo stato in cui si trova un terreno compreso tra via Costa e via Napoli a San Girolamo. La segnalazione è dell'associazione Sos Città: "L'area in questione è completamente abbandonata. Non ci sono solo sterpaglie! I cittadini lamentano la presenza di rifiuti e cattivi odori, oltre che una grande proliferazione di insetti" - spiegano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice di Sos Città - Grazie ad una proficua collaborazione con il gruppo Facebook 'Vivere a San Girolamo e Fesca', una neonata comunità di cittadini che si adoperano per il bene del quartiere, stiamo monitorando la situazione, cercando di scongiurare il peggio".

Nei giorni scorsi, spiegano Cancellaro e Tartarino, "si è già registrato un incendio mettendo a rischio l'intera area, colma di residenze e strutture pubbliche quali soprattutto la scuola Duse, che è priva di barriere e che risulta quindi essere accessibile a tutti. Pertanto, data la pericolosità, chiediamo al sindaco Decaro un intervento immediato per scongiurare ogni rischio, evitare il peggio e far dormire sonni più tranquilli ai residenti del quartiere".