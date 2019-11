Pronti i nuovi box coperti: addio al mercato di via Nizza, in settimana il trasferimento in via Amendola

Addio al mercato di via Nizza. L'annuncio della fine del mercato aperto nel quartiere è arrivato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, attraverso un videomessaggio su Facebook, girato proprio nella strada in cui fino alla scorsa settimana si sistemavano i mercatali con le loro bancarelle. A due anni dalla prima 'idea' di trasferimento, infatti, domani sarà attivato ufficialmente il mercato coperto di via Amendola.

"I box sono ormai completati - spiega il primo cittadino - Lunedì faremo gli ultimi controlli e la pulizia delle aree e da martedì i mercatali potranno trasferirsi ufficialmente nel nuovo spazio". A beneficiarne saranno naturalmente anche i residenti di via Nizza, che non avranno più l'ingombro dei camion nelle aree di sosta e della sporcizia lasciata puntualmente dopo ogni mercato

Il nuovo mercato

Il nuovo mercato ha la forma di una T ed è disposto su due livelli, con una superficie complessiva di circa 1445 mq e un piano interrato da adibire ad autorimessa per circa 50 posti auto. L’edificio ospita in tutto 29 box mercatali coperti che potranno essere utilizzati per diverse attività commerciali.

Il primo cittadino ha poi spiegato che quello di via Nizza è il penultimo mercato su strada ad oggi attivo. Rimane infatti ancora quello di via Pitagora, a Japigia, "che sposteremo nei prossimi mesi - conclude il sindaco - perché proseguono i lavori anche lì"