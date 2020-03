Sosta gratuita in città per le aree con strisce blu: "Provvedimento pensato per chi si sposta per lavoro"

Stop al pagamento dei parcheggi all'aperto in città. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, dando mandato all'Amtab - azienda che gestisce il trasporto pubblico - di sospendere il controllo e la gestione della sosta a pagamento nelle aree di sosta con le strisce blu. La sospensione sarà attiva da venerdì 20 marzo fino a data da destinarsi. Il provvedimento, come spiegano dal Comune, però non sarà valido per i parcheggi chiusi e i Park&Ride.

"In queste ore stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere per agevolare i cittadini che stanno lavorando e che non possono fermarsi – spiega il sindaco Decaro – sospendendo il pagamento della sosta in tutte le aree delimitate dalle strisce blu. Contemporaneamente stiamo lavorando con l’azienda e con le organizzazioni sindacali per avviare i procedimenti di solidarietà per i lavoratori adibiti al servizio della sosta. Questo provvedimento spero possa essere utile per dare una possibilità in più a tutti quei cittadini che sono costretti a spostarsi anche in queste giornate perché devono recarsi sul luogo di lavoro e impossibilitati a fermarsi. In questo modo i lavoratori potranno avvicinarsi al proprio luogo di lavoro con il mezzo privato". Nonostante questo, comunque, il sindaco chiede che gli spostamenti - anche lavorativi - siano fatti in forma individuale. "Così facendo potremo ridurre ancora i percorsi dei mezzi pubblici e l’impiego degli autisti, tra i più esposti al contatto al pubblico - ha aggiunto - Vorrei ribadire a tutti che questo non deve essere inteso come un incentivo a spostarsi, non è certo un modo per venire in centro a fare una passeggiata lasciando l’auto in sosta gratuita. Faccio ancora una volta un appello a tutti a limitare al minimo gli spostamenti, che sono autorizzati solo per esigenze indifferibili".