Ancora bloccato il collegamento tra via Ricchioni e l'interporto: "Transenne a una settimana dalla bomba d'acqua"

Dall'ondata di maltempo che aveva imperversato a Bari giovedì scorso, allagando e rendendo impraticabile diverse strade in città, è passata quasi una settimana. Eppure alcuni effetti dell'acquazzone ancora si vedono in città. Ne è un esempio strada vicinale del Tesoro, via di collegamento tra il quartiere San Paolo e la zona dell'interporto di Bari. Anche questa mattina, infatti, le transenne della polizia municipale bloccavano l'accesso alla strada, dove ancora permangono strisce di terriccio sul terreno, come mostrano le foto scattate sul posto dai lettori. Il cartello esposto impone a pedoni e automobilisti di non attraversare l'area, anche se negli scorsi giorni non sono mancati i 'furbacchioni' che hanno spostato le transenne per permettere la circolazione dei veicoli.

"E' possibile che dopo così tanto tempo una strada molto trafficata rimanga chiusa?" si chiede Angelo, residente di Ceglie che quotidianamente attraversa strada vicinale del tesoro. "Ora il traffico si riversa nelle stradine circostanti - conclude - congestionandole soprattutto per la presenza di diversi mezzi pesanti che vogliono raggiungere l'interporto e la zona industriale".