Ucciso davanti al suo pub durante una rapina, il Comune intitola una strada a Michele Lopez

La Giunta comunale barese ha approvato una delibera per intitolare una strada nel territorio del Municipio I a Michele Lopez, titolare del Joy's Pub ucciso la notte di Halloween nel corso di una rapina in corso Sonnino, nel quartiere Madonnella. La via a lui dedicata si trova tra il civico 59/A di via Giovanni Gentile e via Michele Troisi, nel quartiere Japigia: "L’omicidio insensato di Michele Lopez ha rappresentato un trauma per il quartiere Madonnella e per l’intera città - sottolinea l'assessore cittadino alla Toponomastica, Angelo Tomasicchio -. Pensare che si possa morire per difendere il proprio luogo di lavoro e le persone che lo frequentano, per poche centinaia di euro, è assolutamente incomprensibile, oltre che ingiusto. Per noi intitolargli una strada è un gesto dovuto, che ci ricorda il valore delle azioni compiute ogni giorno da donne e uomini “comuni” e il senso stesso di appartenere a un’unica comunità. Sebbene niente potrà restituire Michele ai suoi familiari e a quanti lo hanno amato e continuano a ricordarlo con grande affetto, via Michele Lopez continuerà a testimoniare la sua storia e la sua umanità, che hanno reso un’attività commerciale un vero e proprio punto di riferimento per diverse generazioni di cittadini baresi”.