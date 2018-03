Cede tratto di strada su corso Sonnino, 'buco' crea disagi al traffico: "Nessun danno alla condotta Matteotti"

Problemi di viabilità e traffico in tilt, questa mattina, nel quartiere Madonnella, a causa di un 'buco' formatosi sul primo isolato di corso Sonnino, tra via Fratelli Rosselli e via Matteotti. A cedere, secondo la prima analisi dei tecnici comunali e di Aqp, giunti sul posto assieme all'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, è stata una parte della soletta di cemento che separa la strada dalla condotta fognaria Matteotti, collettore fondamentale per lo smaltimento delle acque nere nella parte sud e centrale della città. i pezzi di metallo che compongono la griglia a sostegno della soletta erano infatti vecchi e deteriorati.

Primi problemi già da ieri

Le prime avvisaglie si sono viste ieri quando diversi passanti e negozianti della zona avevano notato un avvallamento. Qualcuno aveva posizionato provvisoriamente anche una sedia per evitare che le auto passassero sopra. Poco dopo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i tecnici e gli operai comunali. Questi ultimi, dopo che il tratto era stato 'protetto' da alcune transenne', avevano poi 'spalmato' dell'asfalto per ripristinare la corretta viabilità. Stamattina, invece, il problema si è ripresentato. Si è deciso quindi di chiudere al traffico il primo tratto di corso Sonnino e di intervenire in profondità per analizzare la situazione: "Temevamo - spiega l'assessore Galasso - che vi fossero danni alla condotta che, invece, non è stata interessata dal cedimento. Questa parte della soletta sarà demolita e riempita con materiale arido". In tempi di riapertura della strada dovrebbero essere più o meno celeri, per via dell'importanza del tratto, frequentatissimo dai bus e dalle vetture in direzione centro. Non è esclusa l'eventualità di consentire il traffico anche per un tratto, raggirando la voragine in attesa che questa 'svanisca'. Dopo poche ore gli interventi sono stati completati, a cura della ditta appaltatrice di AqP, prima della stesura del nuovo asfalto.

Gallery