Strade sicure – Cambio al comando del raggruppamento “Puglia e Basilicata”

Bari 14 giugno 2019 – Questa mattina ha avuto luogo il cambio al Comando del Raggruppamento "Puglia e Basilicata" nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" tra il Colonnello Vincenzo Tucci del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale di Budrio (BO), Comandante cedente, e il Colonnello Giancarlo Recchioni del 21° Reggimento artiglieria terrestre “Trieste” di Foggia, Comandante subentrante. Il Raggruppamento “Puglia e Basilicata” ha garantito la presenza di circa cinquecento uomini e donne dell’Esercito Italiano e delle altre Forze Armate, i quali hanno svolto compiti di vigilanza a obiettivi sensibili ed attività di pattugliamento, congiuntamente alle Forze dell’Ordine. In questo semestre di attività nelle provincie di Bari, Taranto, Brindisi, Foggia e Potenza, hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo tra i quali emergono: 600 veicoli controllati, la denuncia in stato di arresto di 15 persone, il sequestro di armi, sostanze stupefacenti, denaro contraffatto e altro materiale illecito. L’Esercito Italiano conduce l’Operazione “Strade Sicure”, su territorio nazionale, ininterrottamente dal 4 agosto 2008, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. Attualmente, risultano impiegati circa 7.100 donne e uomini dell’Esercito Italiano, che garantiscono una presenza capillare sul territorio nazionale contribuendo fattivamente alla realizzazione di un ambiente più sicuro. #NoiCiSiamoSempre #DiPiùInsieme #StradeSicure #OvunqueConOnore

