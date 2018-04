Strade riasfaltate e strisce a metà, Caradonna: "Rischio per l'incolumità dei pedoni"

"Il risultato di tanta disattenzione è che il pedone che inizi ad attraversare la strada dal lato dove le strisce sono ancora esistenti, arrivato a metà percorso si ritrova nel tratto dove le strisce non esistono più. Un rischio per l'incolumità dei cittadini facilmente evitabile". Il consigliere comunale barese di Fratelli d'Italia, Michele Caradonna, chiede di ripristnare, al meglio, la segnaletica orizzontale sulle strade che sono state recentemente riasfaltate a causa di lavori di rifacimento del manto. L'esponente d'opposozione segnala potenziali pericoli in particolare "su strade molto trafficate come il Lungomare e sulle quali si affacciano uscite delle scuole come ad esempio Via Viterbo e Via Merloni".

Non solo un problema di asfalto, ma anche di illuminazione e sicurezza, come ad esempio l’utilizzo di vernici retroriflettenti: "Oggi - afferma Caradonna - invece, siamo al paradosso, non si tratta solo di rendere maggiormente visibili le strisce anche in condizioni di scarsa visibilità come durante la notte o in presenza di pioggia al fine di ridurre gli incidenti, in questo caso mancano proprio le strisce e in alcuni punti non si permette alla gente di attraversare”.

"Ho richiesto al Sindaco - aggiunge il consigliere - un tempestivo rifacimento della segnaletica al fine di non prolungare oltre i tempi di esposizione al rischio per i pedoni e le ragioni per le quali non si sia provveduto nell'immediato a conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale a ripristinare le strisce pedonali, inoltre vorrei sapere se esiste un documento redatto dagli uffici tecnici che indichi chiaramente cosa si intenda per regolare esecuzione del lavoro nello specifico caso del rifacimento del manto stradale"