Strage dei treni Andria-Corato: chiesto il rinvio a giudizio per 19

La Procura di Trani ha chiesto oggi il rinvio a giudizio per 18 persone e per la società Ferrotramviaria, nell'ambito delle indagini sulla strage ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016 sulla tratta ferroviaria Andria-Corato,

„costata la vita a 23 persone e in cui altre 50 rimasero ferite. La Prcoura ha inoltrato la richiesta all'ufficio Gup "confermando - si legge in una nota - le ipotesi di reato già elencate nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari".

Gli indagati e le accuse

Le accuse sono, a vario titolo, i reati di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Nella lista degli indagati per cui è stato chiesto il processo, figurano i due capistazione di Ferrotramviaria, Vito Piccarreta e Alessio Porcelli, il capotreno Nicola Lorizzo, il dirigente del movimento Francesco Pistolato. Ma l'inchiesta arriva anche al Ministero delle Infrastrutture: tra gli indagati ci sono il direttore generale Virginio Di Giambattista, e una dirigente Elena Molinaro che, per l'accusa, non avrebbero adottato quei provvedimenti urgenti che con l'eliminazione del sistema di blocco telefonico a favore del Scmt, avrebbero potuto evitare l'incidente. Ferrotramviaria è invece accusata di aver risparmiato 664mila euro sui lavori per il "blocco conta assi", la cui installazione avrebbe potuto impedire il disastro ferroviario. Le accuse riguardano anche gli allora vertici di Ferrotramviaria - il conte Enrico Maria Pasquini, sua sorella Gloria Pasquini, il direttore generale Massimo Nitti e il direttore di esercizio Michele Ronchi - ai quali viene contestato di non aver lavorato sul fronte della prevenzione degli incidenti, violando una serie di norme sulla sicurezza, fra direttive ministeriali ed europee, oltre al contratto di servizio con la Regione Puglia.

