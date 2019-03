Strisce blu rifatte prima degli scavi per la fibra in via XXIV Maggio, i cittadini dell'Umbertino: "Ci risiamo"

Strisce blu rifatte qualche giorno fa, poco prima dell'avvio degli scavi per posizionare la fibra ottica: un film già visto la scorsa settimana, con qualche piccola variazione, come segnalato dal Comitato di Salvaguardia della zona Umbertina. Stavolta la segnaletica orizzontale per indicare i parcheggi a pagamento è stata rinnovata prima degli interventi di scavo: "Come è possibile procedere in questo modo senza un minimo di programmazione?" si chiedono i cittadini denunciando l'episodio sulla pagina Facebook del comitato.