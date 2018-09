Aggressione squadrista al Libertà, nelle scuole gli striscioni di protesta degli studenti: "Assemblea pubblica il 26"

Continua a fare discutere l'aggressione squadrista subita dai partecipanti alla manifestazione 'BarinonsiLega' al termine del corteo nel quartiere Libertà, durante la quale sono rimaste ferite cinque persone. Mentre ieri è partito il procedimento disciplinare nei confronti di un poliziotto - che aveva fatto un commento inappropriato su Facebook -, nella notte sono comparsi striscioni di protesta all'esterno degli istituti baresi.

Il messaggio di protesta

"Nessuno spazio per odio e violenza nelle nostre città! Chiudere subito le sedi fasciste" il messaggio lanciato dall'Unione degli studenti. "L’episodio suscita sdegno e seria preoccupazione - scrive in una nota l'associazione studentesca - tanto per i metodi violenti quanto per la legittimazione istituzionale che questi fascisti ricevono giornalmente dalle dichiarazioni d’odio del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Crediamo ci sia la necessità di prevenire ogni azione violenta e ogni tipo di attivismo fascista,razzista e xenofobo e che sia altrettanto necessario disporre la chiusura di tutte le sedi di propaganda fascista, a partire dalla coinvolta sede di CasaPound".

Gli studenti hanno anche indetto un'assemblea pubblica mercoledì 26 settembre. L'incontro è previsto alle 14 e vuole chiedere una presa di posizione di cittadini e istituzioni per la condanna della violenza subita dai manifestanti, ma anche per i "messaggi di odio - si legge nella nota - che ogni giorno vengono diffusi, provando a costruire in maniera collettiva un confronto sul tema dell’antifascismo". Già martedì è stato indetto un presidio di protesta dalla rete 'Mai con Salvini', in programma in piazza Prefettura alle 18, allo scopo di condannare la violenza subita dai manifestanti venerdì notte.