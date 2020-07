Un team tutto barese trionfa alle Olimpiadi di Robotica: gli studenti dello Scacchi realizzano un sismografo 'connesso'

Cinque studenti baresi dello Scacchi trionfano alle Olimpiadi di Robotica 2020. La squadra 'Atp (Autonomous Tree Planter), capitanata Paolo Ginefra e composta da Antonio Manuel Marulli , Gianluigi Stefano, Mauro Bellomo e Matteo Moro (guidati dal professor Michele Gaeta) si è classificata al primo posto per la categoria Terra grazie a uno speciale sismografo.

Come spiegato nella fase finale del concorso, svoltasi completamente a distanza, il Sismo bit ha la capacità di essere realizzato con materiale facilmente reperibile, ed è in grado di lavorare in rete con altri dispositivi distribuiti su un territorio per consentire una mappatura degli eventi sismici. "Ai nostri ragazzi e al loro docente i più vivi complimenti di tutta la comunità scolastica" il messaggio del preside Giovanni Magistrale.