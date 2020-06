Tragedia nelle acque di Monopoli: giovane sub muore durante un'immersione

Un sub barese di 28 anni ha perso la vita questo pomeriggio durante un'immersione nelle acque di Monopoli. E' accaduto nella zona di porto Ghiacciolo. Le ricerche sono scattate dopo l'allarme lanciato da alcuni familiari, che non lo vedevano tornare a riva. Il 28enne sarebbe stato probabilmente colto da malore. Sul posto sono giunti i carabinieri e le motovedette della Guardia costiera, che hanno recuperato il corpo ormai privo di vita. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne.

