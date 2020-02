Parte a Bari il summit per la pace nel Mediterraneo: all'incontro 58 vescovi, aspettando la visita di Papa Francesco

Prende il via oggi a Bari il summit per la pace nel Mediterraneo voluto dalla Cei (Conferenza Episcopale Italiana) che si concluderà domenica prossima, 23 febbraio, con la visita di Papa Francesco. Nel capoluogo pugliese, a partire da oggi, si incontreranno i vescovi di 58 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

L'evento prenderà il via ufficialmente questo pomeriggio, alle ore 16: ad aprire il summit sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Con il porporato, anche i tre vice-presidenti Franco Giulio Brambilla, Mario Meini e Antonino Raspanti che è anche coordinatore del Comitato organizzatore. "Ci metteremo in ascolto del grido dei popoli", ha detto il presidente della Cei - le cui parole sono riportate dall'Adn Kronos- presentando il summit. I vescovi nei quattro giorni di lavoro prepareranno un documento finale che domenica sottoporranno al Pontefice. Bergoglio celebrerà una messa alle ore 10.45 in piazza Libertà: la macchina organizzativa per l'evento è partita ormai da giorni, imponenti le misure di sicurezza previste.