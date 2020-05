Tutti con gli occhi puntati al cielo: baresi con il naso all'insù per ammirare la 'Luna dei fiori'

E' stata l'ultima super luna del 2020, uno spettacolo favorito anche dal cielo sgombro da nuvole. E così in tanti, anche a Bari, ieri sera hanno puntato gli occhi al cielo per ammirare la 'Luna dei fiori'. Un appuntamento come sempre ricco di fascino, come dimostrano queste foto scattate a Palese.

Nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, il nostro satellite era a una distanza dalla Terra di 361.184 km, contro una media di 384.400 km, apparendo così più grande e luminosa.

La denominazione di 'Luna dei Fiori' deriva dai nativi americani, che così chiamavano la luna piena di maggio, per l’abbondanza di boccioli e fiori che caratterizzano i paesaggi in questo mese.

