Pasqua e Pasquetta con i supermercati chiusi a Bari, la richiesta. "Decisione diventi regionale o sarà sciopero"

"Apprezzamento per la decisione del sindaco Antonio Decaro di chiudere tutte le attività commerciali nei giorni del 12 e 13 aprile a Bari", ovvero Pasqua e Pasquetta: ad affermarlo è, in una nota, la Filcams Cgil Puglia, dopo l'ordinanza del primo cittadino di ieri, spiegando che "questa decisione incontra non solo le esigenze di contenere la diffusione del Covid-19, ma soprattutto dal nostro punto di vista va in direzione di tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio alimentare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ora però caro sindaco - aggiunge Filcams Cgil -, Lei che rappresenta anche gli altri Sindaci, confidiamo nella sua capacità di coinvolgere tutti i Primi Cittadini delle città di Puglia per permettere a tutti i lavoratori di sentirsi uguali nelle giornate festive e semmai il Governatore Emiliano in un'ordinanza regionale. Diversamente ci vedremo costretti a proclamare lo stesso lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori per tutelare la loro salute, e la conciliazione dei tempi casa lavoro".