Vigili beccano ladri d'auto sul fatto (e sventano furto). Il sindaco si congratula: "Loro presenza spesso sottovalutata"

La polizia locale di Mola sventa il furto di un’auto in pieno centro cittadino. È avvenuto ieri, intorno alle 19,15, in via Aldo Moro, angolo Onofrio Martinelli. Il sindaco, Giuseppe Colonna, rivolge “un plauso agli agenti della polizia locale intervenuti. L’attività di controllo e di prevenzione del corpo di polizia locale insieme a quella delle forze dell’ordine, è preziosa per la nostra comunità"

Il primo cittadino aggiunge: "Ringrazio il personale della polizia locale per il lavoro e l’impegno quotidiano. La loro presenza nelle strade, nelle piazze, nelle scuole, nei momenti di difficoltà o anche in una semplice manifestazione, viene spesso sottovalutata e non valorizzata abbastanza, in un quadro normativo che affida al corpo di polizia locale responsabilità sempre maggiori in tema di sicurezza urbana che richiedono nuove competenze e professionalità".

Colonna conclude: "In questo contesto è fondamentale avere a disposizione mezzi, strumenti e risorse adeguate”.