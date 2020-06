Acque nella lama Valenzano dopo ogni pioggia, le richieste dei residenti arrivano al Comune: "Servono verifiche"

La segnalazione, veicolata dai gruppi di quartiere sui social, è arrivata anche al Comune: quali acque si sversano nella lama Valenzano dopo le piogge? E' la domanda che si pongono i residenti, le cui istanze sono state raccolte dall'associazione Gens Nova.

In particolare, nella nota indirizzata alla Ripartizione Igiene e Ambiente del Comune, l'associazione fa riferimento a due episodi avvenuti in data 30 maggio e 5 giugno, in entrambi i casi dopo forti piogge. Il giorno successivo al primo episodio, alcuni volontari dell'associazione hanno effettuato un sopralluogo nella lama, rilevando "a mezzo foto, lo stato dei luoghi del sito, prendendo atto che, vi è un deposito di fanghiglia mista ad altri agenti, non meglio identificati, nel letto della lama in direzione del precitato sbocco". Successivamente, informa l'associazione Gens Nova, è stata inviata una segnalazione al Comune di Bari, "al fine di poter svolgere verifiche ed accertamenti di competenza".

