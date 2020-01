Sversamento di liquidi sul lungomare di largo Adua, i residenti: "Seconda volta in 2 settimane"

Liquidi (non si sa ancora bene di quale natura) in acqua nella zona di largo Adua, nel cuore del lungomare Umbertino di Bari: a segnalare l'episodio sono i cittadini della zona, attraverso il locale Comitato. Non è ancora chiaro il prché dello sversamento, dopo una giornata di pioggia a intermittenza. Si tratta, spiegano i residenti, del secondo episodio dopo quello avvenuto lo scorso 3 gennaio.

Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto per un "intervento tempestivo", aggiunge il Comitato Salvaguardia Zona Umbertina. Nei prossimi giorni saranno ultimate le analisi per stabilire la natura dello sversamento odierno.