In Puglia investimenti per 10mila tamponi al giorno, Emiliano incalza il Governo: "Dica la soglia necessaria per la regione"

"Ho chiesto al presidente del Consiglio e al ministro della Salute di conoscere qual è il numero di tamponi ritenuto ottimale per la fase 2, visto che la Puglia sta facendo investimenti milionari per l'acquisto di macchinari e reagenti per arrivare ad effettuare fino a diecimila tamponi al giorno": ad affermarlo è il governatore pugliese Michele Emiliano che ha parlato dei test da eseguire nei prossimi mesi per l'emergenza coronavirus.

Emiliano ha ribadito la necessità per il governo di "individuare la soglia di tamponi ritenuta sufficiente e di procedere agli acquisti di macchinari e reagenti in modo collettivo, non mettendo in concorrenza in un mercato scarso di forniture le singole Regioni", soprattutto perchè si tratta di acquisti che "ricadranno nel budget della Protezione civile per l'emergenza Covid e quindi dovranno essere sostenuti dallo Stato".