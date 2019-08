Tamponamento in Tangenziale a Japigia ed esodo per le vacanze: traffico sostenuto e code in direzione sud

Non solo il traffico dovuto all'esodo estivo, ma anche un tamponamento in direzione sud, all'altezza di Japigia: code e rallentamenti sono stati registrati attorno alle 13 sulla Statale 16, a causa di uno scontro che ha coinvolto due vetture. Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri per i rilievi. La situazione è migliorata già nel primo pomeriggio